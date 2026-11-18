Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về một thầy giáo được cho là đang công tác tại Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) có những hành vi không phù hợp với nữ sinh.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vụ việc xảy ra từ tháng 11/2025 tại Trường THPT Yên Hòa.

Ngày 18/11, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận đơn vị đã nắm được vụ việc. Sau khi xuất hiện các nội dung phản ánh trên mạng xã hội, công an đã mời thầy giáo và những người liên quan đến làm việc.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định thầy giáo chưa có dấu hiệu quấy rối tình dục. Cũng theo cơ quan công an, gia đình nữ sinh khẳng định họ không đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Gia đình đồng thời bày tỏ mong muốn khép lại sự việc, không để những thông tin lan truyền tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập của nữ sinh.