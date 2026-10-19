Xác minh thông tin nghi mộ liệt sĩ trong khuôn viên sân Đảng ủy xã ở Đà Nẵng

Sáng 19/10, UBND xã Hiệp Đức (TP. Đà Nẵng) tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực Hố Bà Lâu, nay thuộc khuôn viên sân Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông.

Hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Đồi Chùa và sân Đảng ủy xã Hiệp Đức.

Dự hội thảo có Đại tá Đỗ Nguyên Hoài - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng; ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố. Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân chủ trì hội thảo.

Theo báo cáo của Ban CHQS xã Hiệp Đức, từ tháng 9/2026, địa phương đã tiến hành rà soát, thu thập tư liệu và xác minh thông tin từ các nhân chứng liên quan đến khu vực Hố Bà Lâu. Đây là hố sâu hơn 20 m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong chiến tranh.

Các nguồn tin ban đầu cho biết, khoảng năm 1960, có từ 5 - 6 chiến sĩ được chôn cất tại khu vực này. Đến năm 1971, trong trận đánh tại Đồi Sơn, có 3 chiến sĩ hy sinh. Tư liệu thu thập được còn đề cập đến trường hợp đồng chí Cao Đình Hồng, ông Phạm Gạo cùng một số chiến sĩ chưa xác định được họ tên.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể của nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và các tài liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí chôn cất, số lượng liệt sĩ, thông tin cá nhân và phiên hiệu đơn vị.

Khu vực Đảng ủy xã Hiệp Đức.

Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ thông tin về những chiến sĩ đã hy sinh, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Trước khi diễn ra hội thảo, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ xã Hiệp Đức.