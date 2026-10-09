Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại xã Phong Quang

Cán bộ Ban CHQS xã Phong Quang xác minh thông tin do người dân cung cấp.

Theo thông tin do ông Cao Thịnh Tuấn, người dân thôn Nà Đán, cung cấp, vị trí nghi có mộ liệt sĩ nằm giáp ranh giữa vườn của gia đình ông Bùi Văn Đắc và gia đình ông Cao Thịnh Khắng.

Qua xác minh thông tin từ các nhân chứng tại địa phương, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, một đơn vị bộ đội từng đóng quân tại thôn Bản Vén, xã Đôn Phong (cũ).

Sau đó, đơn vị bị quân Pháp tập kích bất ngờ nên buộc phải rút lui. Sau trận tập kích, ông Cao Thịnh Đô - là ông nội của ông Cao Thịnh Tuấn, phát hiện thi thể của hai chiến sĩ và trực tiếp chôn cất tại khu vực gần suối Khuổi Đon. Do không có thông tin về tên tuổi, quê quán và đơn vị công tác nên đến nay vẫn chưa xác định được danh tính của hai trường hợp này.

Qua khảo sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 2 ngôi mộ nghi là nơi an táng các chiến sĩ hy sinh trong trận tập kích nói trên. Những thông tin thu thập trong quá trình khảo sát sẽ tiếp tục được xác minh, đối chiếu với hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các nguồn tài liệu liên quan, làm cơ sở triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.