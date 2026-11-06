Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn

Theo thông tin do ông Đinh Thắng (SN 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa cung cấp, khoảng năm 1989-1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời.

Ông Thắng cho biết, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Đoàn công tác đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ - Ảnh: H.C

Từ thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin.

Bước vào giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu. Trọng tâm là rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường liên quan, từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.