Xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời - Cha Lo

Cổng Trời - Cha Lo thuộc tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị, đây là địa điểm di tích Lịch sử - Văn hóa trong hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh (tuyến đường 12A). Địa hình xung quanh Cổng Trời được đánh giá là khá hiểm trở với núi non cùng hệ thống rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Video đoàn khảo sát khu vực Cổng Trời - Cha Lo để tìm các phần mộ liệt sĩ.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Cổng Trời là điểm quan trọng trong tuyến đường chiến lược 12. Đây cũng là nơi đặt kho hàng trung chuyển, kho xăng dầu, công sự ngầm cũng như Đồn Biên phòng Cha Lo. Giai đoạn năm 1965-1973, điểm đến này có thể nói là “chảo lửa” nơi thường diễn ra nhiều trận không kích ác liệt với hàng trăm ngàn tấn bom đạn của quân Mỹ để chặn đường tiếp vận vào Nam.

Khu vực Cổng Trời - Cha Lo nơi toạ độ lửa trong những năm chiến tranh.

Dù nằm dưới mưa bom bão đạn là thế, nhưng Cổng Trời - Cha Lo vẫn đứng sừng sững hiên ngang, che chắn cho những đoàn quân, đoàn xe vận tải vũ khí, chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày đêm nơi đây văng vẳng tiếng bom đạn, tiếng xe chở hàng, xe kéo pháo cùng bước chân hành quân của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi xông pha ra tiền tuyến.

Mới đây, theo thông tin từ ông Đinh Thắng (SN 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cung cấp: Khoảng năm 1989–1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Ông Thắng cho biết, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Cổng Trời, nơi hai tảng đá lớn chụm vào nhau trên một nhánh đường của tuyến đường Trường Sơn hùng vĩ qua đất Quảng Trị.

Từ thông tin nhân chứng cung cấp, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin tại thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin.

Đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát ở khu vực Cổng Trời - Cha Lo để tìm các phần mộ liệt sĩ.

Bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu, trọng tâm là rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường liên quan, từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.