Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một hướng dẫn viên du lịch phản ánh về thái độ phục vụ của người lái đò tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung phản ánh, sau khi kết thúc hành trình tham quan bằng thuyền tại Tam Cốc, một người lái đò được cho là đã chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để yêu cầu “tiền tip” (tiền boa). Người đăng tải bài viết cũng cho rằng, trong quá trình tham quan, có trường hợp người chèo đò sử dụng lời nói, cử chỉ để đề nghị du khách trả thêm tiền ngoài chi phí dịch vụ.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, Giám đốc Sở Du lịch đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh; phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách “tiền boa” như nội dung phản ánh.

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, tuy nhiên đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội.

Qua làm việc, Ban Quản lý khu du lịch đã thẳng thắn báo cáo về những tồn tại trong công tác quản lý, phục vụ khách du lịch, trong đó có tình trạng một số người lái đò có biểu hiện xin “tiền boa”, gây phiền hà cho du khách. Đơn vị cũng đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế phục vụ khách du lịch.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc; đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo đảm việc xem xét khách quan, đúng quy định, vừa bảo vệ những người làm tốt, vừa ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp xác định có vi phạm, sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Sở Du lịch khẳng định quan điểm không bao che, dung túng cho các hành vi tiêu cực trong hoạt động du lịch; kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi có đủ căn cứ. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của du khách.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi chưa có kết quả xác minh chính thức, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cần được tiếp cận thận trọng, khách quan, tránh những nhận định một chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và những người lao động làm du lịch chân chính.

Tam Cốc là điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời những phản ánh phát sinh có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, góp phần giữ gìn uy tín và hình ảnh du lịch Ninh Bình.