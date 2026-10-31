Xác minh thông tin hai thanh niên bị phản ánh giả danh công an

Cán bộ Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La làm việc với hai thanh niên bị triệu tập

Trước đó, trên Facebook, nhóm “CHỢ SƠN LA”, tài khoản N.T.Đ đăng tải bài viết phản ánh sự việc xảy ra khoảng 0h35 ngày 31/10 tại khu vực trên. Theo nội dung bài đăng, có hai người đi xe mô tô được cho là đã tự xưng hoặc có hành vi khiến người khác hiểu rằng mình là lực lượng hình sự. Đồng thời, sử dụng bình xịt hơi cay để đe dọa người dân. Trước thông tin này, nhiều người dân đã bày tỏ sự quan tâm, đề nghị cơ quan Công an vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và việc hai người trên có phải là cán bộ công an hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi đã rà soát trên không gian mạng, tiến hành xác minh và triệu tập Lù Tiến Khởi (SN 2005, trú tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) và C.T.D (SN 2010, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) đến trụ sở làm việc. Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ cả hai người không phải là cán bộ công an.

Hiện Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.