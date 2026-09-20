Xác minh thông tin cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Ngày 20/9, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh thông tin cụ ông bị phản ánh thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi.

Hình ảnh cụ ông đánh đập vợ gần 80 tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về một đôi vợ chồng cao tuổi ở xã Bích Hào. Theo nội dung chia sẻ, cụ ông thường xuyên đánh đập vợ. Người đăng tải mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc, làm rõ sự việc.

Công an xã Bích Hào cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận các hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội