Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chiếc xe máy mang biển số 86C1-905.xx thuộc sở hữu của ông N.V.S (SN 1987), trú tại phường Mũi Né.

Người điều khiển phương tiện là N.K.L (SN 2009), con ông S., đi cùng hai người bạn cùng trú tại địa phương. Các hành vi vi phạm xảy ra vào sáng 20/11/2026.

Video ghi lại cảnh thanh niên lái xe máy 'kẹp 3﻿', dùng chân điều khiển phương tiện. Nguồn: Cục CSGT

Tại thời điểm xác minh, cả ba người liên quan đều vắng mặt tại địa phương. Lực lượng chức năng đã vận động chủ phương tiện phối hợp mang xe lên trụ sở Công an phường Mũi Né để thực hiện xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu người điều khiển sớm có mặt tại cơ quan Công an.

Phương tiện sau đó được bàn giao cho Phòng CSGT để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển xe có các hành vi vi phạm gồm chở theo hai người trên xe máy, bị phạt 500.000 đồng; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, bị phạt 500.000 đồng.

Đáng chú ý, đối với hành vi dùng chân điều khiển phương tiện, hình thức xử phạt là tịch thu xe. Hai người ngồi sau cũng được xem xét xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Công an phường Mũi Né cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố và khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định, qua đó phòng ngừa tai nạn giao thông.