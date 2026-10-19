Xác minh tài xế Grab bị nhóm người hành hung trên phố

Tài xế bị nhóm người vây quanh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 19/10, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, đang xác minh thông tin trình báo của anh Đ.P.N. (25 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột), tài xế Grab, về việc bị một nhóm người hành hung.

Theo anh N., khoảng 18h20’ ngày 18/10, anh nhận chuyến xe chở khách đi quãng đường khoảng 16km. Khi đến đón, anh thấy vị khách đang ngồi dưới đất, có biểu hiện say xỉn. Lo ngại không bảo đảm an toàn khi chở khách, anh đề nghị người đặt xe hủy chuyến.

Sau đó, những người đi cùng vị khách nhờ anh N. đặt giúp taxi. Trong lúc này, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Anh N. cho biết, anh bị một số người đánh vào đầu, gáy và hai bên sườn, khiến cơ thể ê ẩm. Do ôm mặt khi bị hành hung, anh không nhìn rõ những người đánh mình.

Đoạn clip do người dân ghi lại cho thấy, một người đàn ông mặc áo tím dùng tay, chân đè anh N. xuống đất dù có người can ngăn. Tiếp đó, một người mặc áo đỏ cũng có hành vi xô xát với nam tài xế.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.