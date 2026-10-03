Xác minh phản ánh học sinh tiểu học phải làm hơn 10 trang bài tập về nhà

Vừa qua, một tài khoản Facebook đăng “tâm thư” phản ánh con mình bị gây sức ép trong học tập tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định. Theo tài khoản này, mỗi đêm gia đình phải cùng con hoàn thành hơn 10 trang A4 gồm bài học, bài tập về nhà và bài chuẩn bị cho ngày mới. “1 đêm mà các cháu phải chép bài học, bài tập về nhà, chuẩn bị bài học mới hơn 10 trang A4”, tài khoản này viết.

Video khung cảnh sinh hoạt của các học sinh tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định

Người này còn phản ánh, học sinh không được ra chơi, sau giờ ăn trưa bán trú cũng không được giải lao và phải học đến lúc đi ngủ. Phụ huynh đề nghị giáo viên tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT. Tài khoản chỉ đích danh cô giáo Q.T.M.H., chủ nhiệm lớp 5A.., tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định.

Liên quan sự việc, ông Lê Sơn Khoa khẳng định lâu nay nhà trường không có chủ trương, chỉ đạo giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh, cũng không có việc tạo áp lực học tập lên học sinh tiểu học.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định đang xác minh, làm rõ và chấn chỉnh vụ việc

Theo ông Khoa, bước đầu cô giáo Q.T.M.H. đã báo cáo sơ bộ, giải thích do học sinh chưa hoàn thành bài học trên lớp nên cô yêu cầu về nhà làm, chứ không giao bài tập về nhà.

“Việc này, nhà trường sẽ làm việc cụ thể với giáo viên để làm rõ và kiên quyết chấn chỉnh trong toàn nhà trường. Quan điểm của nhà trường là các giáo viên cần có giải pháp để học sinh chủ động hoàn thành bài viết, bài học trên lớp nhẹ nhàng, với tinh thần học sinh tiểu học vừa học vừa vui chơi”, ông Khoa nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bình Định cho biết thêm, sẽ xem xét thấu đáo để không tạo áp lực cho người dạy học, đồng thời không để phụ huynh phiền lòng, bức xúc.

Qua tìm hiểu, học sinh Trường Tiểu học số 1 Bình Định hiện không được giao bài tập về nhà

Kiên quyết chấn chỉnh nghiêm túc Liên quan nội dung trên, UBND phường Bình Định đã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định và chấn chỉnh những nội dung phụ huynh phản ánh. “Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với tất cả Ban Giám hiệu 5 trường trên địa bàn phường để quán triệt, chấn chỉnh ngay một số nội dung liên quan, trong đó có sự việc ở Trường Tiểu học số 1 Bình Định”, ông Võ Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho biết. Ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, nhấn mạnh địa phương sẽ chỉ đạo xác minh, làm rõ và chấn chỉnh nghiêm túc, không để xảy ra những sự việc, phản ánh như vậy.