Xác minh ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường ở Quảng Ninh

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Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ một clip khoảng 15 giây ghi lại cảnh ô tô màu đỏ mận mang BKS: 29N-39XX di chuyển trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Đáng chú ý, chiếc xe này kéo lê khung sắt, tấm tôn cỡ lớn trên đường, khiến các phương tiện khác phải né tránh.

Chiếc ô tô kéo khung sắt, tấm tôn trên đường. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, chiếc ô tô trong vụ việc được xác định đã bán qua nhiều chủ. Tài xế điều khiển phương tiện đang được xác minh để xử lý.