Xác minh ô tô 4 chỗ nằm dưới hồ nước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-xxxxx nằm dưới hồ nên trình báo cơ quan Công an.

Người dân phát hiện ô tô màu trắng dưới hồ nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trị An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT Công an thành phố tổ chức triển khai phương án trục vớt phương tiện.

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8h40, anh N.V.T. (SN 1983, đăng ký thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) và chị N. (SN 1985, đăng ký thường trú tại TP Hồ Chí Minh) đã đến nhận là chủ phương tiện. Hai người cho biết, nguyên nhân khiến ô tô rơi xuống hồ là do xe bị mất lái.

Ô tô được đưa lên khỏi hồ nước.

Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, phương tiện đã được trục vớt thành công. Công an phường Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.