Xác minh nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, lạng lách đánh võng trên đường

Ngày 7/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trước đó, theo phản ánh của quần chúng nhân dân trên không gian mạng, khoảng 0h45’ ngày 3/10, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên xuất hiện một nhóm 19 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng. Đặc biệt, trong nhóm này có một số đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm là kiếm, bình xịt hơi cay, tuýp sắt có gắn phóng lợn.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Công an phường Trà Lý đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập các đối tượng, cùng phương tiện có liên quan đến vụ việc.

Bước đầu xác minh, làm rõ 19 đối tượng có liên quan trú tại các xã lân cận phường Trà Lý, có độ tuổi từ 15 tuổi - 19 tuổi, thu giữ, quản lý 4 kiếm các loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 tuýp sắt gắn phóng lợn ở đầu dài khoảng 4 mét và 8 xe mô tô các loại.

Hiện, Công an phường Trà Lý đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.