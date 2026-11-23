Sáng 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Mũi Né phát hiện đoạn video ghi lại cảnh 3 thanh thiếu niên đi trên một xe mô tô lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp.

Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện buông cả hai tay, dùng chân đặt lên tay lái để lái xe. Phía sau chở thêm hai người không đội mũ bảo hiểm. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Ngay sau đó, Công an phường Mũi Né tiến hành rà soát, xác minh và xác định người trực tiếp dùng chân điều khiển xe là N.K.L (SN 2009, trú tại phường Mũi Né), cùng hai người bạn đi trên xe. Phương tiện thuộc sở hữu của người thân trong gia đình N.K.L.

Tại thời điểm xác minh, cả ba thanh thiếu niên đều vắng mặt tại địa phương. Công an phường đã làm việc, tuyên truyền, vận động chủ phương tiện phối hợp đưa xe đến trụ sở để phục vụ xác minh; đồng thời yêu cầu gia đình thông báo N.K.L và những người liên quan sớm có mặt làm việc với cơ quan công an.

Công an phường Mũi Né bàn giao phương tiện liên quan vụ việc cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an phường Mũi Né lập đã hồ sơ ban đầu, bàn giao phương tiện cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an phường Mũi Né khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.