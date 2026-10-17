Xác minh nhóm phụ nữ ngồi giữa đường đèo dốc Hải Vân chụp ảnh

Chiều 17/10, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh hình ảnh nhóm người ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần di tích Hải Vân quan. Đáng chú ý, vị trí này có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế, trong khi ô tô và xe máy vẫn lưu thông qua lại ngay sát nhóm người.

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Các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua vị trí nhóm phụ nữ ngồi chụp ảnh giữa lòng đường đèo Hải Vân. (ảnh CSGT)

Hành vi ngồi giữa lòng đường chụp ảnh tại vị trí tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khiến nhiều người lo ngại. Chỉ cần một phương tiện bất ngờ xuất hiện ở khúc cua hoặc người điều khiển không kịp xử lý tình huống, tai nạn có thể xảy ra, đe dọa trực tiếp tính mạng những người chụp ảnh và các phương tiện lưu thông.

Trước đó, ngày 8/8, Báo CAND cũng đã có thông tin phản ánh trường hợp một nhóm người dừng ô tô ngay giữa khúc cua trên đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, ngắm cảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tiếp tục xuất hiện những hình ảnh tương tự cho thấy nguy cơ mất an toàn khi một số du khách, người tùy tiện sử dụng lòng đường làm nơi chụp ảnh, bất chấp các phương tiện đang lưu thông.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối TP Đà Nẵng với TP Huế, nổi tiếng với cảnh quan núi non hùng vĩ, một bên là núi cao, một bên hướng ra Biển Đông. Tuy nhiên, cung đường này có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và khúc cua gấp, đòi hỏi người tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn.

Việc dừng, đỗ phương tiện hoặc ngồi giữa lòng đường để chụp ảnh không chỉ đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm mà còn có thể gây mất an toàn cho người khác.

Vụ việc đang được lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác minh, làm rõ.