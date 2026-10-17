Xác minh nhóm người ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm 6 người ngồi ngay giữa đường đèo Hải Vân (nối thành phố Huế và Đà Nẵng) chụp ảnh.

6 người đều là nữ mang đồng phục ngồi bệt giữa đường ngay khúc cua. Trong khi xe máy, xe ô tô vẫn đang lưu thông trên đường.

Nhóm người ngồi giữa đường đèo, ngay khúc cua chụp ảnh.

Theo tìm hiểu, vị trí nhóm người ngồi chụp ảnh là một khúc cua từ hướng Đà Nẵng lên, gần di tích Hải Vân Quan. Khúc cua này được các bạn trẻ thường tìm tới check-in, ngắm cảnh. Tuy nhiên việc ra ngay giữa lòng đường ngồi chụp ảnh rất nguy hiểm do xe cộ lên xuống dốc liên tục, khuất tầm nhìn.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho hay đang xác minh vụ việc trên.

Trước đó, một xe ô tô 7 chỗ cũng dừng ngay khúc cua gập khuỷu tay, có độ dốc lớn và khuất tầm nhìn trên đèo Hải Vân, nhóm người trong xe sang phía bên kia đường ngắm cảnh. Nhiều người bức xúc vì hành động này gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Đèo Hải Vân có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, dài hơn 20 km, nối thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Dù có hầm Hải Vân, nhưng nhiều người vẫn chọn tuyến đường “thiên hạ đệ nhất hùng quan” di chuyển để ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành trên đèo.