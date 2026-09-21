Xác minh nhóm người hóa trang 'Thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa trên làn ôtô

Ngày 21/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh clip nhóm người hóa trang thành “Thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa, đi bộ ở làn ôtô gây mất an toàn giao thông tại xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm 4 người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký, trong đó “Đường Tăng” cưỡi ngựa, cùng “Tôn Ngộ Không”, “Trư Bát Giới”, “Sa Tăng” đi bộ trong làn đường dành cho ô tô trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm 4 người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký cưỡi ngựa, đi bộ trong làn đường dành cho ô tô...

Theo hình ảnh trong clip, nhóm người di chuyển theo hướng từ Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh, đúng thời điểm tuyến đường có đông phương tiện, trong đó có xe tải, xe đầu kéo. Một số phương tiện phải giảm tốc độ, điều chỉnh hướng di chuyển để tránh nhóm người.

Hành vi đi bộ, cưỡi ngựa trong làn đường dành cho xe cơ giới khi giao thông đông đúc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể gây nguy hiểm cho chính những người tham gia và các phương tiện đang lưu thông.

Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thời điểm, địa điểm, những người có liên quan và diễn biến vụ việc để làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo: Đừng biến đường giao thông thành “sân khấu”! Việc hóa trang, cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho ô tô như hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Dù với mục đích vui chơi, quay phim, chụp ảnh hay tạo nội dung trên mạng xã hội, người dân không nên thực hiện các hành vi lấn vào phần đường dành cho phương tiện cơ giới, cản trở giao thông hoặc tạo tình huống nguy hiểm.