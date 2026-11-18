Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hương Khê, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 18/11, một số học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê) xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe. Qua xác minh ban đầu của nhà trường, nhóm học sinh này có mua và sử dụng nước ngọt tại một cơ sở kinh doanh bên ngoài khu vực trường học vào đầu buổi sáng cùng ngày.

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dương Cường).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám và điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu, các em có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, nghi liên quan đến loại nước ngọt đã sử dụng.

Đến nay, sức khỏe của các học sinh cơ bản ổn định. Trong đó, 10 em được chỉ định về nhà, 12 em tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Trước tình hình trên, UBND xã Hương Khê đã chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Khê theo dõi diễn biến sức khỏe của các học sinh; phối hợp với nhà trường, gia đình trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các em.

Địa phương cũng đã thành lập tổ xác minh, tiến hành làm việc với cơ sở kinh doanh cung cấp loại nước ngọt mà học sinh đã sử dụng nhằm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ cùng các điều kiện khác có liên quan. Tổ xác minh chịu trách nhiệm tham mưu UBND xã và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với những nội dung trên, UBND xã Hương Khê tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng quán xung quanh khu vực trường học trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định.