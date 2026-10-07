Xác minh nguyên nhân cây cổ thụ bật gốc, chắn đường trung tâm TP.HCM

Cây si bên trong tòa nhà ngã, chắn ngang đường Võ Thị Sáu. Ảnh: dnhuuu.

Khoảng 6h15 ngày 7/10, cây si lớn trong khuôn viên tòa nhà 163, tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM, bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường.

Thân và cành cây chắn lối vào đường Võ Thị Sáu, khiến khu vực phải phong tỏa để lực lượng chức năng xử lý. Một số người bị trầy xước nhẹ.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, ảnh hưởng giao thông qua khu vực trung tâm. Các phương tiện từ đường Điện Biên Phủ theo hướng Đinh Tiên Hoàng để vào Võ Thị Sáu không thể đi theo lộ trình thường ngày.

Ôtô ùn lại, được cảnh sát giao thông hướng dẫn quay đầu tại nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng. Xe máy tìm đường vòng hoặc di chuyển qua những khoảng trống để tiếp tục hành trình. Một số phương tiện được điều tiết vào các tuyến hẻm, đường nhỏ lân cận.

Giao thông tại đường Điện Biên Phủ và một số đường lân cận ùn ứ. Ảnh: long_do.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Phòng Hạ tầng - Kinh tế - Xã hội phường Tân Định cho biết trước mắt, đơn vị hỗ trợ dọn dẹp, giải tỏa hiện trường để đảm bảo việc đi lại.

Sau khi hoàn tất xử lý, phường sẽ phối hợp với tòa nhà 163 xác định nguyên nhân khiến cây bật gốc.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ giải tỏa cây. Việc thu dọn mất nhiều thời gian do gốc cây lớn, một số vị trí nằm sát kết cấu tòa nhà nên công nhân phải đào thủ công, không thể sử dụng máy móc.

Đến 9h30, việc thu dọn vẫn chưa hoàn tất. Giao thông trên đường Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến lân cận bị ảnh hưởng, phương tiện di chuyển chậm và ùn ứ cục bộ.

Phần gốc cây cổ thụ được chụp sáng 7/10. Ảnh: dnhuuu.