Xác minh nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

Ngày 13/10, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thông tin, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, bệnh nhi T.N.T.D. (nữ, 34 tháng tuổi) nhập viện lúc 8h ngày 12/10, trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp, điều trị hạ sốt và chuyển Khoa Nhi theo dõi.

Đến 9h cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi được tiêm thuốc, bệnh nhi bắt đầu đau bụng, môi tái nhợt, vã mồ hôi, tay chân lạnh và nồng độ ôxy trong máu giảm. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, huy động nhân lực hồi sức hỗ trợ, đồng thời chuyển trẻ đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị.

Bé gái trong vụ việc.

Tại khoa hồi sức, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Dù được tích cực cứu chữa, tình trạng của bệnh nhi vẫn không chuyển biến, trẻ tử vong lúc 11h55 cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn thực hiện kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và xác định nguyên nhân tử vong.

Sở Y tế yêu cầu bệnh viện phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc, đồng thời đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình bệnh nhi.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, cơ quan công an đã niêm phong các loại thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị nhằm phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân khiến bệnh nhi tử vong hiện vẫn đang được các đơn vị liên quan làm rõ. Trong khi đó, một số thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khi chưa có kết luận chính thức đã gây tâm lý hoang mang trong dư luận.