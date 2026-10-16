Xác minh ngôi mộ nghi là mộ liệt sĩ sau hơn 50 năm an táng

Thông tin về phần mộ được ông Cao Văn Giang, trú tại thôn Tân Xuân, và ông Lưu Đình Thất, trú tại thôn Long Hà, cung cấp cho chính quyền xã. Theo các nhân chứng, tại khu vực đồi Đất Đỏ, thuộc thôn Long Hà, có một ngôi mộ chưa rõ danh tính, nghi là nơi an táng của một chiến sĩ.

Xác minh ngôi mộ nghi là của liệt sĩ được an táng hơn 50 năm trước.

Theo thông tin, khoảng năm 1972, một đơn vị bộ đội đóng quân tại khu vực đồi Rú Quát, hố Chọ Mọi, thuộc địa bàn xã Yên Xuân ngày nay. Trong thời gian đóng quân tại đây, một chiến sĩ gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Sau đó, đơn vị đã tổ chức chôn cất người chiến sĩ tại khu vực đồi Đất Đỏ.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Yên Xuân đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa nhằm kiểm tra hiện trạng ngôi mộ, đồng thời đối chiếu với lời kể của các nhân chứng.

Qua khảo sát, tổ công tác ghi nhận tại khu vực đồi Đất Đỏ có một phần mộ được đắp bằng đất, không có bia ghi thông tin. Danh tính, quê quán cũng như đơn vị công tác của người được an táng tại đây hiện vẫn chưa được xác định.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian qua, phần mộ được một hộ dân địa phương thường xuyên chăm sóc, thắp hương. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra chưa phát hiện hiện vật hoặc tài liệu có thể trực tiếp phục vụ việc xác định danh tính người nằm dưới mộ.

Trên cơ sở đối chiếu lời kể của nhân chứng với kết quả khảo sát thực tế, tổ công tác nhận định phần mộ có khả năng liên quan đến trường hợp chiến sĩ tử vong được nhắc đến. Dù vậy, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, cần tiếp tục xác minh để có đủ căn cứ kết luận.

Từ kết quả khảo sát, UBND xã Yên Xuân đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin về phần mộ; tổ chức khảo sát, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Địa phương cũng đề nghị, trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, qua đó hỗ trợ xác định danh tính người được an táng tại phần mộ.

Việc xác minh đang được đặt ra nhằm làm rõ thông tin về ngôi mộ tồn tại nhiều năm tại địa phương, góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.