Xác minh nghi vấn môi giới hét giá phòng hơn 3 triệu/đêm ở Lô Lô Chải

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh quảng cáo phòng lưu trú tại Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) với mức giá cao bất thường vào dịp cuối tuần.

Theo nội dung hình ảnh được chia sẻ, giá của mỗi phòng dao động từ 1,3 - 3,1 triệu đồng tùy vị trí và tầm nhìn.

Đáng chú ý, một phòng hai giường tại trung tâm thôn Lô Lô Chải, hướng nhìn ra Cột cờ Lũng Cú được chào bán với giá hơn 3 triệu đồng/đêm 14.11 (thứ Bảy). Một số vị trí khác có giá 1,3 - 1,8 triệu đồng.

Đoạn quảng cáo giá phòng dịp cuối tuần ở Lô Lô Chải. Ảnh chụp màn hình

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến nghi ngờ cá nhân trung gian giữ phòng rồi bán lại với giá cao nhằm hưởng khoản chênh lệch.

Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả xác minh về chủ thể chào bán, mức giá niêm yết tại cơ sở lưu trú cũng như giá giao dịch thực tế.

Trước đó, một số du khách cũng chia sẻ về trải nghiệm và bày tỏ bức xúc về tình trạng được cho là ôm phòng, đẩy giá tại Lô Lô Chải.

Một tài khoản mạng xã hội cho biết không phản đối hoạt động đặt phòng trung gian có thu phí, song việc tăng giá gấp 2 - 2,5 lần là bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến du khách và uy tín của các cơ sở lưu trú.

Theo người này, du khách phải trả giá cao nhưng chất lượng phòng không tương xứng có thể khiến chủ homestay bị đánh giá tiêu cực dù mức giá chào bán không phải do cơ sở trực tiếp đưa ra.

Người chia sẻ đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các cơ sở lưu trú kinh doanh minh bạch, công khai giá và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang)

Trước đó, ngày 13.11, lãnh đạo xã Lũng Cú đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh về tình trạng giữ phòng, chào bán phòng lưu trú với giá cao tại thôn Lô Lô Chải.

Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chào bán phòng lưu trú tại thôn.

Theo chỉ đạo, việc xác minh phải bảo đảm khách quan, toàn diện, làm rõ chủ thể chào bán, giá niêm yết, giá giao dịch thực tế và trách nhiệm của các bên.

Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bảo đảm công khai và minh bạch trong giao dịch.

Việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch được địa phương xác định là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, các cơ sở làm ăn chân chính và thương hiệu du lịch Lô Lô Chải.

Trước đó, ngày 29.10, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng đối với H.V.T. (SN 1995, trú tại xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang). Theo cơ quan Công an, H.V.T. đã dùng tài khoản cá nhân và mạng xã hội để quảng bá, tổ chức hoạt động du lịch khi chưa đủ điều kiện. Theo lực lượng chức năng, hoạt động kinh doanh du lịch khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của khách, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Người dân được khuyến cáo tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị tổ chức, kiểm tra giấy phép lữ hành nếu thuộc diện bắt buộc. Du khách cần thận trọng với tour giá thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không rõ chủ thể.