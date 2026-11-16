Xác minh một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên lề Quốc lộ ở Tuyên Quang

Ngày 16.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đang xác minh thông tin liên quan đến một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Km64+100 khu vực Quốc lộ 2C thuộc thôn Bẫu, xã Tân Thanh (Tuyên Quang).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với cơ sở y tế đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu và triển khai xác minh các thông tin liên quan.

Công an phối hợp cùng trạm y tế xã chăm sóc cháu bé. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 19h00 ngày 14.11, bà Nguyễn Thị Tám (SN 1980, trú tại thôn Bẫu, xã Tân Thanh, Tuyên Quang) đang đi trên đường ra Quốc lộ 2C thì phát hiện một chiếc làn màu xanh đặt bên lề đường.

Khi kiểm tra, bà Tám phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn chăn nhung đỏ, kèm tờ giấy nhắn của người mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, mong người nhặt được nhận nuôi và chăm sóc cháu.

Sau đó, người này đã báo vụ việc cho cơ quan chức năng tại địa phương để đưa cháu bé về điểm Trạm Tân Thanh thuộc Trạm y tế xã Tân Thanh.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cháu bé ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin về cha, mẹ và người thân của trẻ.