Xác minh môi giới hét giá phòng ở Lô Lô Chải hơn 3 triệu đồng/đêm

Ngày 13/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh quảng cáo phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải với mức giá được cho là cao bất thường trong dịp cuối tuần. Theo nội dung hình ảnh được chia sẻ, giá phòng dao động từ khoảng 1,3 triệu đến 3,1 triệu đồng, tùy vị trí và tầm nhìn.

Đáng chú ý, một phòng có hai giường, nằm giữa làng Lô Lô Chải, có hướng nhìn về Cột cờ Lũng Cú được chào bán với giá hơn 3 triệu đồng cho đêm 14/11 (thứ Bảy). Một số vị trí khác có giá phổ biến từ 1,3-1,8 triệu đồng/đêm.

Đoạn quảng cáo giá phòng ngày cuối tuần ở Lô Lô Chải. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến cho rằng có tình trạng cá nhân trung gian giữ phòng rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả xác minh về chủ thể chào bán, mức giá niêm yết tại cơ sở lưu trú cũng như giá giao dịch thực tế.

Trước đó, một số du khách cũng chia sẻ trải nghiệm và bày tỏ bức xúc về tình trạng được cho là ôm phòng, đẩy giá tại Lô Lô Chải. Một tài khoản mạng xã hội cho biết không phản đối hoạt động đặt phòng trung gian có thu phí, nhưng cho rằng việc giá phòng bị đẩy lên gấp 2-2,5 lần là bất hợp lý, có thể ảnh hưởng đến cả du khách lẫn uy tín của các cơ sở lưu trú.

Theo người này, khi khách phải trả mức giá cao nhưng chất lượng phòng không tương xứng, chủ homestay có thể bị đánh giá tiêu cực dù mức giá chào bán không phải do cơ sở trực tiếp đưa ra. Người chia sẻ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những chủ cơ sở lưu trú kinh doanh minh bạch.

Chiều tối 13/11, trước phản ánh về tình trạng giữ phòng, chào bán phòng lưu trú với giá cao tại thôn Lô Lô Chải, ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú đã chỉ đạo UBND xã khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ. Đồng thời, Công an xã được yêu cầu chủ động nắm tình hình, phối hợp xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo chỉ đạo, việc xác minh phải bảo đảm khách quan, toàn diện, làm rõ chủ thể chào bán, giá niêm yết, giá giao dịch thực tế và trách nhiệm của các bên. Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương sẽ xử lý hoặc tham mưu xử lý theo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chấp hành quy định về niêm yết giá, bảo đảm công khai, minh bạch trong giao dịch và quyền lợi chính đáng của khách du lịch.

Đảng ủy xã Lũng Cú xác định việc chấn chỉnh những hành vi kinh doanh thiếu minh bạch là cần thiết nhằm bảo vệ các cơ sở kinh doanh chân chính, quyền lợi du khách, đồng thời giữ gìn uy tín, thương hiệu du lịch Lô Lô Chải nói riêng và hình ảnh Lũng Cú nói chung.

Trước đó, ngày 29/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng đối với H.V.T. (SN 1995, trú tại xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành khi không có giấy phép theo quy định. Theo cơ quan Công an, H.V.T. sử dụng tài khoản cá nhân, mạng xã hội để quảng bá, tổ chức hoạt động du lịch khi chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành. Ngày 28/10, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt người này 46 triệu đồng. Theo Công an tỉnh, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để quảng bá tour du lịch, nhận đặt cọc và tổ chức các chuyến đi tự phát khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của du khách, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh du lịch. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin đơn vị tổ chức, kiểm tra giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp thuộc diện phải có giấy phép; thận trọng với các tour có giá thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản không rõ chủ thể.