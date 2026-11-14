Xác minh môi giới 'hét giá' homestay 3 triệu đồng/đêm ở Lô Lô Chải

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhìn từ trên cao. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Tối 13/11, UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, kiểm tra và xác minh phản ánh về tình trạng môi giới, nâng giá phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải.

Trước đó, trên các hội nhóm du lịch Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) xuất hiện thông tin một số người chào bán phòng tại Lô Lô Chải với giá 1-3 triệu đồng, tùy loại phòng, vị trí và thời điểm lưu trú. Những người này được cho là tự nhận đặt, giữ phòng rồi chào bán lại với giá cao hơn mức niêm yết của cơ sở lưu trú.

Thông tin thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về quyền lợi của du khách, hoạt động kinh doanh của các hộ lưu trú và uy tín điểm đến.

Để làm rõ phản ánh, UBND xã Lũng Cú đề nghị Công an xã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang, xác minh thông tin trên mạng xã hội, làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan cũng như cách thức môi giới, nhận giữ và chào bán phòng với giá cao hơn niêm yết.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng sẽ xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, chủ động ngăn ngừa hành vi lừa đảo, trục lợi trong kinh doanh du lịch.

Các cơ quan chức năng xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra công tác niêm yết giá phòng tại Lô Lô Chải tối 13/11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Tối cùng ngày, ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú, chỉ đạo UBND xã khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng giữ phòng, chào bán phòng lưu trú với giá cao tại Lô Lô Chải.

"Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng phải xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm theo đúng quy định và thẩm quyền, không né tránh, bao che", ông Đức nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các cơ sở lưu trú chấp hành quy định về niêm yết giá, bảo đảm công khai, minh bạch trong giao dịch và quyền lợi chính đáng của du khách. Quan điểm của địa phương là chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch, bảo vệ các hộ kinh doanh chân chính, không để lợi ích trước mắt của một số cá nhân ảnh hưởng đến uy tín du lịch Lô Lô Chải nói riêng và Lũng Cú nói chung.

Ngay trong tối 13/11, đoàn công tác liên ngành của xã trực tiếp đến thôn Lô Lô Chải kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú. Đoàn đối chiếu giá phòng và các dịch vụ đi kèm được niêm yết với mức giá thực tế cung cấp cho du khách; rà soát hoạt động môi giới, tư vấn, giới thiệu dịch vụ và việc chấp hành các quy định về kinh doanh du lịch, chất lượng phục vụ khách.

"Qua kiểm tra, các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và các điều kiện kinh doanh có liên quan. Chúng tôi cũng trao đổi và nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế", đại diện UBND xã Lũng Cú cho biết.

Du khách Hà Nội khám phá làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, năm 2023. Ảnh: Yến Vi Vu.

Để giúp du khách chủ động tìm nơi lưu trú, xã Lũng Cú dự kiến công khai danh sách các cơ sở, thông tin liên hệ và giá dịch vụ trên trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội chính thức cùng những kênh thông tin khác. Qua đó, du khách có thể liên hệ, đặt phòng trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các cá nhân môi giới không rõ ràng.

Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu niêm yết công khai thông tin, bán đúng giá đã công bố. Phòng Kinh tế sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp không niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết, thu thêm khoản phí chưa công khai hoặc có dấu hiệu vi phạm khác.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc Cột cờ Lũng Cú. Ngôi làng thu hút du khách nhờ cảnh quan vùng cao và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Lô Lô. Từ đây, khách có thể kết hợp tham quan Cột cờ Lũng Cú và các điểm đến lân cận.

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