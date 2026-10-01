Xác minh, làm rõ vụ bạo lực học đường, ổn định môi trường giáo dục

Vụ 2 học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ). Ảnh: TTXVN phát

Ngày 30/9/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nhận được thông tin phản ánh em N.V.T (học sinh lớp 12B7, Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng) bị em N.T.S (học sinh lớp 12B8 cùng trường) đánh tại nhà vệ sinh của trường dẫn đến chấn thương phải đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’Lấp để kiểm tra.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, đây là vụ việc bạo lực học đường có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục. Để kịp thời xử lý dứt điểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học sinh, Sở yêu cầu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ và ổn định tâm lý cho học sinh N.V.T, đồng thời sớm ổn định nền nếp, không để vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.

Nhà trường phối hợp Công an địa phương, phụ huynh và các bên liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm của từng học sinh, có hình thức giáo dục, xử lý phù hợp, tuyệt đối không bao che, giấu giếm.

Ban Giám hiệu Nhà trường đánh giá toàn diện công tác phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Trước đó, chiều 30/9, một số trang mạng xã hội đăng thông tin và video clip về vụ học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ). Nạn nhân là em N.V.T. Người nhà nạn nhân sau đó đã đưa em T đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk R’lấp kiểm tra. Theo kết quả người nhà nạn nhân cung cấp, em T bị gãy thành trước xoang hàm phải và tụ dịch hàm hai bên, đồng thời bị gãy xương cánh mũi trái. Em T sau đó đã được người nhà đưa lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đào Công Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, phụ trách Phân hiệu tại Nhân Cơ cho biết, nhà trường đang tích cực làm việc với hai bên gia đình và cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc. Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm minh, đúng mức độ vi phạm, đồng thời sớm ổn định tâm lý học sinh, công tác dạy và học của nhà trường.