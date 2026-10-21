Công an xã Cán Tỷ xác minh, làm rõ hành vi buông hai tay, lạng lách, đánh võng trên đường đèo.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19-10, trang Facebook “Hóng biến Hà Giang” đăng tải video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông tại khu vực điểm check-in “Cây nghiến cô đơn”, thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ.

Theo nội dung video, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đen, biển kiểm soát 23AY-022.15, không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu; nam thanh niên còn lại điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 22AA-728.63, có hành vi buông cả hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cán Tỷ đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự khẩn trương xác minh. Qua đó, xác định hai nam thanh niên xuất hiện trong video là C.V.Q. (sinh năm 2009), trú tại thôn Lùng Búng và C.T.V. (sinh năm 2010), trú tại thôn Phú Tỷ 2, Đội 1, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với Công an xã Bạch Đích mời hai thanh niên cùng gia đình đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận video phản ánh đúng sự việc thực tế, không bị cắt ghép và xác nhận hành vi điều khiển xe mô tô như nội dung được đăng tải.

Hiện Công an xã Cán Tỷ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Công an xã Cán Tỷ khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không thực hiện các hành vi buông tay lái, lạng lách, đánh võng khi điều khiển phương tiện. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.