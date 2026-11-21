Trước đó, trong đêm 14, rạng sáng 15/11/2026, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) Mộc Châu, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với nhiều vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông.

17 thanh thiếu niên vi phạm tại cơ quan Công an

Qua ghi nhận, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không có giấy phép lái xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe gắn máy; điều khiển phương tiện đi thành đoàn, gây ảnh hưởng đến TTATGT trên địa bàn.

Tổ CSGT Mộc Châu, Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức ghi hình, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Công an các xã, phường liên quan tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch và triệu tập các trường hợp đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trong đêm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 17 trường hợp sinh năm từ 2007 đến 2012 có liên quan đến vụ việc, tại cơ quan Công an, các trường hợp đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân và cam đoan về nội dung trình bày. Hiện Đội CSGT đường bộ số 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ từng hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Lực lượng CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, giúp học sinh hình thành ý thức tự giác chấp hành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.