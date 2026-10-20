Xác minh lái xe bị người đi đường dùng dao đâm tử vong

Theo đó, chiều 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm vật giống dao, liên tục tấn công người ngồi trong ô tô trên phố, khiến nhiều người hoảng sợ.

Nội dung clip cho thấy, người đàn ông để xe máy ngã chắn trước đầu ô tô, sau đó cầm vật giống con dao đâm liên tiếp vào người ngồi bên trong xe.

Nạn nhân liên tục la hét, kêu cứu nhưng người đàn ông đi xe máy vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi người bên trong xe không còn phản kháng, người này mới dừng tay, dựng xe máy lên rồi rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông chặn xe, đâm lái xe tử vong. Ảnh: cắt từ clip.

Trong clip, một số người đi ngang qua và người dân trong khu vực chứng kiến sự việc nhưng không dám can ngăn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội vào chiều 20/10. Công an phường Bồ Đề xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan.