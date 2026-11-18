Ngày 18/11, Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc khoảng 20 học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường, bước đầu được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Một số học sinh phải đi cấp cứu do có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói.

Theo đó, ngày 17/11, một số học sinh xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh thăm khám, điều trị và nhập viện.

Theo lãnh đạo UBND phường Long Khánh, từ khoảng 10h ngày 17/11 đến sáng nay, địa phương ghi nhận khoảng 20 trường hợp được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn thăm khám, điều trị.

Các trường hợp trên đều theo học tại một trường trên địa bàn phường Long Khánh.

Qua tìm hiểu, ngoài những trường hợp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, một số ca khác cũng được đưa đến thăm khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trao đổi nhanh với PV VietNamNet, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết, Sở đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Long Khánh báo cáo vụ việc. Khi có báo cáo, Sở sẽ thông tin cụ thể.