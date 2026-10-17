Xác minh hình ảnh nhóm phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại một khúc cua trên đèo Hải Vân, gần di tích Hải Vân quan.

Đáng chú ý, vị trí nhóm người chụp ảnh nằm ở đoạn đường có độ dốc lớn, khúc cua gấp và tầm nhìn hạn chế. Trong khi đó, ô tô và xe máy vẫn lưu thông qua lại ngay sát vị trí nhóm phụ nữ ngồi chụp ảnh.

Hình ảnh này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc sử dụng lòng đường làm nơi chụp ảnh không chỉ đe dọa an toàn của những người trực tiếp tham gia mà còn có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hình ảnh nhóm phụ nữ mang trang phục giống nhau ngồi giữa đường đèo, vị trí góc cua nguy hiểm

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối TP. Đà Nẵng với TP Huế, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, một bên là núi cao, một bên hướng ra Biển Đông. Được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Tuy nhiên, đèo Hải Vân cũng là cung đường có địa hình hiểm trở, với nhiều đoạn dốc cao và khúc cua gấp, đòi hỏi người tham gia giao thông phải đặc biệt chú ý quan sát, tuân thủ quy định an toàn.

Việc dừng, ngồi hoặc tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại những vị trí khuất tầm nhìn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.