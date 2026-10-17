Xác minh hình ảnh 2 trẻ em ngồi trên dải phân cách đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Hình ảnh do camera hành trình của một phương tiện ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, 2 trẻ em ngồi vắt vẻo trên rào chắn dải phân cách tại khu vực Km32, đoạn được xác định qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai.

Clip 2 trẻ em ngồi trên dải phân cách đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua TP Đồng Nai

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, trong khi 2 trẻ em ngồi ngay sát làn xe chạy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc.

Hình ảnh 2 trẻ em ngồi trên rào chắn tại dải phân cách cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua TP Đồng Nai

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có chiều dài hơn 54km, được đưa vào khai thác từ tháng 5-2026. Trước khi đưa cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào khai thác, cơ quan chức năng đã yêu cầu hoàn thiện hệ thống hàng rào B40 trên toàn tuyến, nhằm ngăn người đi bộ và các phương tiện không được phép đi vào cao tốc.