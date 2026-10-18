Xác minh hiện tượng nước sông Cầu trắng đục chưa rõ nguyên nhân

Thời gian qua, nước sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông (Thái Nguyên) nhiều lần chuyển màu trắng đục bất thường vào sáng sớm, kéo dài vài giờ rồi dần trong trở lại.

Ghi nhận vào giữa tháng 10.2026, hiện tượng nước sông đổi màu tiếp tục xuất hiện tại khu vực thôn Bình An (xã Bạch Thông), với màu trắng đục như nước vo gạo.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng này đã xuất hiện khoảng 1 tháng nay, thường bắt đầu trong khoảng 5-6 giờ sáng. Sau 7 giờ, nước sông dần trong trở lại.

Nước sông đổi màu lạ, tình trạng này diễn ra trong khoảng 5-6 giờ sáng

Đáng chú ý, người dân còn phản ánh tình trạng vịt chăn thả trên sông chết không rõ nguyên nhân, mỗi ngày có vài con. Thậm chí, một số con chết trôi theo dòng nước, khiến việc kiểm tra gặp khó khăn.

Theo ông Lý Anh Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Thông, liên quan đến sự việc trên, địa phương đã tổ chức kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn xác minh nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Người dân vớt những con vịt chết bất thường dưới suối

Theo đó, qua một số lần kiểm tra, địa phương nghi ngờ có hoạt động xả thải nên đã làm việc với một đơn vị sản xuất giấy trên địa bàn, ghi nhận cặn và nước thải vương vãi nhưng chưa đủ căn cứ xác định nguồn phát thải.

Ngày 16.10, khi nước sông tiếp tục xuất hiện màu trắng đục, chính quyền xã Bạch Thông thành lập đoàn kiểm tra, thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan để làm rõ sự việc.

Lãnh đạo UBND xã Bạch Thông khẳng định, nếu phát hiện sai phạm, địa phương sẽ kiên quyết xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác minh nguyên nhân nước sông đổi màu và tình trạng gia cầm chết.