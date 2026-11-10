Xác minh danh tính nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường Trần Tất Văn

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 7/11/2026, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Tất Văn. Đáng chú ý, người ngồi phía sau còn cầm gậy tre khua khoắng, kéo lê trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã An Khánh khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng Công an đã triệu tập 6 trong tổng số 7 người liên quan, gồm H.V.T (SN 2008), H.T.C (SN 2010, học sinh Trường THPT Trần Tất Văn, em ruột H.V.T), C.X.C, V.T.L, H.Đ.T và H.T.H (cùng SN 2008). Những người này đều trú tại thôn Phủ Niệm, xã An Khánh, TP Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.