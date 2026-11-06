Xác minh clip tài xế xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội

Ngày 6/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị một người đàn ông nghi có hành vi sàm sỡ tại khu vực công cộng.

Vụ việc xảy ra tại một điểm dừng xe buýt. Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải clip cho biết tình cờ chứng kiến vụ việc vào chiều 5/11, tại đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Người này đã ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo người đăng tải, do là phụ nữ và chỉ đi một mình nên bản thân cảm thấy đơn độc, không dám trực tiếp can thiệp vì lo ngại mất an toàn.

Người đàn ông được cho là tài xế xe ôm hoạt động tại khu vực trên xuất hiện trong clip với những hành động bị nghi có dấu hiệu quấy rối, sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận nhiều lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ sự bức xúc. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về việc những người có mặt tại hiện trường không có động thái hỗ trợ người phụ nữ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại điểm xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên. Theo vị này, tại khu vực trên có hiện tượng một số đối tượng giả danh xe ôm để chèo kéo, móc túi người dân vừa xuống xe buýt.

PV VietNamNet tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Công an phường Kim Liên và được xác nhận đơn vị đã nắm thông tin, hiện đang rà soát, xác minh vụ việc.