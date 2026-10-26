Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng khi đang tập văn nghệ

Ngày 26.10, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh ở Nghệ An bị đánh trong phòng học gây chú ý và làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực học đường.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, một nữ sinh mặc áo phông màu hồng đang tập văn nghệ cùng các bạn trong phòng học. Bất ngờ, một cô gái mặc áo trắng, quần sọc ngang tiến đến, liên tiếp tát vào đầu và mặt nữ sinh, đồng thời có những lời lẽ chửi bới.

Sau đó, cô gái này túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh áo hồng ngã xuống nền nhà rồi tiếp tục đánh nạn nhân.

Nữ sinh áo hồng bị đánh tới tấp (Ảnh cắt từ clip)

Ở một đoạn clip khác, khi nữ sinh áo hồng đang ngồi trên bục trước bảng và nói chuyện với một cô gái mặc áo thể thao, người này bất ngờ tát và túm tóc, kéo nạn nhân ngã xuống nền. Tiếp đó, cô gái mặc áo trắng cùng một người khác lao vào hành hung nữ sinh.

Đáng chú ý, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Nữ sinh bị đánh gần như không có phản kháng, trong khi những người xung quanh không có động thái can ngăn trong các đoạn clip được chia sẻ.

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại Trường THPT Đinh Bạt Tụy, đóng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi chiều 26.10, bà Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy cho biết nhà trường đang xác minh vụ việc. Khi có kết quả cụ thể, nhà trường sẽ cung cấp thông tin.

Việc sớm xác minh nguyên nhân, làm rõ những người liên quan và có biện pháp xử lý phù hợp là cần thiết, nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đồng thời ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.