Xác minh clip học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên

Sự việc xảy ra tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi hôm 19/10. Ảnh: Website trường.

Tối 20/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Một số em hô hoán, can ngăn học sinh này, những em khác chạy lên đỡ cô giáo.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 19/10.

Bà cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc trực tiếp với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc về các phòng ban của Sở GD&ĐT.

"Hiện, các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ", bà Hương cho biết. "Nhà trường đang chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng".

Theo hiệu trưởng, quan điểm của nhà trường là "vì tương lại của đứa trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác".

Bà Hương cũng thông tin hiện tại, sức khỏe và tâm lý của giáo viên trong vụ việc đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà, một vài hôm nữa có thể quay trở lại làm việc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết đã nắm được thông tin sự việc.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thành lập năm 1998, là trường ngoài công lập tại Hà Nội. Hiện, trường có hơn 70 cán bộ, giáo viên, quy mô khoảng 1.500 học sinh.