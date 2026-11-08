Xác lập lộ trình khắc phục sai phạm tại Kim Văn – Kim Lũ
Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa lộ trình xử lý các vi phạm tại những dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Định Công, 246 căn hộ thuộc diện dự kiến phải di dời đang được rà soát để xây dựng phương án xử lý. Yêu cầu đặt ra là khắc phục nghiêm các sai phạm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xac-lap-lo-trinh-khac-phuc-sai-pham-tai-kim-van-kim-lu-246261108161318074.htm