Xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm chuyển mục đích sử dụng rừng tại dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2

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Liên quan đến diện tích 32,55 ha rừng bị giảm do tác động trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm.

Theo đó, trên cơ sở nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 26/10/2026 giữa các sở, đơn vị liên quan gồm Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, UBND các xã Hòa Thắng, Bắc Bình, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong và Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã giao Hạt Kiểm lâm Bắc Bình chỉ đạo công chức chuyên môn khẩn trương xác lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Thắng về hành vi vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 17,1122 ha rừng.

Hành vi vi phạm được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ và Điều 12 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. Việc xử lý phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý một số nội dung quan trọng trong quá trình xử lý. Cụ thể, thời hạn lập Biên bản vi phạm hành chính được tính từ ngày các sở, ngành và đơn vị liên quan xác định cụ thể hành vi vi phạm hành chính và diện tích vi phạm.

Căn cứ vào Báo cáo số 233/BC-CCKL ngày 03/8/2026 của Chi cục Kiểm lâm về kết quả kiểm tra hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và Biên bản vi phạm hành chính số 2200458/BB-VPHC ngày 02/8/2023 do Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình (trước sáp nhập) lập, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình cần xác định cụ thể diện tích rừng sản xuất và diện tích rừng phòng hộ trong tổng số 17,1122 ha rừng bị tác động làm giảm, để áp dụng khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Bắc Bình báo cáo kết quả xử lý vụ việc và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Chi cục trước ngày 30/10/2026.

Đồng thời, trong quá trình xử lý nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Hạt Kiểm lâm Bắc Bình kịp thời trao đổi với Chi cục Kiểm lâm để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Việc chỉ đạo xác lập hồ sơ xử phạt đối với hành vi tác động làm giảm diện tích rừng tại dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 lần này, thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển năng lượng tái tạo và mục tiêu giữ rừng, phát triển nông - lâm nghiệp bền vững./.