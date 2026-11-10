Xác lập 3 khu vực hàng hải, mở rộng không gian kinh tế biển Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 25/12, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo mực nước thủy triều lớn nhất bao gồm ba khu vực: Dung Quất, Sa Kỳ và đặc khu Lý Sơn. Ngoài ra, còn có 3 khu vực hàng hải là Dung Quất, Sa Kỳ và đặc khu Lý Sơn.

Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 3 khu vực hàng hải là Dung Quất, Sa Kỳ và đặc khu Lý Sơn (Ảnh minh hoạ).

Các khu vực đều được phân chia ranh giới về phía biển và phía đất liền. Các khu vực có ranh giới được nối bởi các điểm được đánh dấu theo toạ độ cụ thể.

Trong đó, khu vực Dung Quất có ranh giới trên đất liền được nối từ điểm từ điểm DQ1 chạy dọc theo bờ biển về phía Đông cắt qua cửa sông Trà Bồng, sau đó chạy dọc theo bờ biển về phía Tây Bắc đến Đèn Biển Vạn Ca, tiếp tục chạy dọc theo bờ biển về phía Đông Nam đến điểm DQ6 (mũi Phước Thiện).

Khu vực Sa Kỳ có ranh giới về phía đất liền là từ hai điểm SK1 và SK4 chạy dọc theo bờ biển về phía cửa sông Sa Kỳ đến đường thẳng cắt ngang sông Sa Kỳ, nối hai điểm SK5 và SK6.

Khu vực đặc khu Lý Sơn có ranh giới về phía đất liền là từ điểm LS1 chạy dọc theo bờ biển về phía Đông đến điểm LS4.

Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi quy định được xác định trên các hải đồ do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, bao gồm: VN50023, VN50024, VN30013, VN30014 được cập nhật mới nhất năm 2026. Tọa độ các điểm quy định được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tương ứng.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực hàng hải được quy định.

Theo quy hoạch, cảng biển Quảng Ngãi được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, gắn kết vùng - đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển, logistics, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Trong đó, khu bến Dung Quất giữ vai trò quan trọng, phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Dung Quất, khu liên hợp công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, trung tâm điện khí miền Trung và vùng phụ cận. Khu bến được định hướng có các bến tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí và các công trình phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu.

Theo định hướng quy hoạch, khu bến Dung Quất có thể tiếp nhận tàu container đến 50.000 tấn; tàu tổng hợp, hàng rời đến 200.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; tàu hàng lỏng/khí đến 50.000 tấn. Ngoài khơi có bến SPM phục vụ tàu đến 400.000 tấn.

Bên cạnh Dung Quất, hệ thống cảng biển Quảng Ngãi còn có các khu bến Sa Kỳ, Mỹ Á, Bến Đình (đảo Lý Sơn) và các bến cảng tiềm năng theo quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất, phục vụ kết nối đất liền với Lý Sơn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.