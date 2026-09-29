Xác định vị trí xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn để lắp biển báo trên cao tốc

Theo dõi cao tốc qua hệ thống camera AI giúp xác định đúng tình huống vi phạm để xử phạt. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cung cấp thông tin về các vị trí trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026, giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát giao thông thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo kết luận của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương phối hợp Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan tiến hành đặt biển báo tại các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn. Việc này nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ ràng và chấp hành đúng quy định.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát giao thông cung cấp danh sách các vị trí trên đường cao tốc thuộc diện áp dụng xử phạt. Thông tin được đề nghị tổng hợp, gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 10/10/2026.

Trên cơ sở danh mục được cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc.

Cùng với hoàn thiện hệ thống biển báo, theo chỉ đạo của Chính phủ, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp. Công tác tuyên truyền được chú trọng tại các trường học, cơ quan, công sở..., góp phần giúp người dân hiểu đúng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.