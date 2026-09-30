Xác định vị trí việc làm linh hoạt, nhưng không tùy nghi: Hà Nội thực hiện ra sao?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 29/9/2026 về triển khai xây dựng vị trí việc làm viên chức theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ và Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố.

Không tự xác định vị trí việc làm ngoài danh mục khung

Kế hoạch nhằm tổ chức thống nhất việc xác định vị trí việc làm viên chức, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm; xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực; xác định tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp; phê duyệt vị trí việc làm và bố trí viên chức theo quy định.

Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát, tổng hợp những trường hợp phát sinh nhiệm vụ, yêu cầu công việc chưa có vị trí việc làm tương ứng trong danh mục do Chính phủ, bộ, ngành quy định. Đây là cơ sở để xem xét, đề xuất bổ sung vị trí việc làm viên chức mới theo Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND.

HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết quy định về vị trí việc làm và biên chế các cơ quan trong hệ thống chính quyền.

Đối tượng thực hiện kế hoạch gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố; thuộc UBND xã, phường. Cùng với đó là viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kế hoạch, các đơn vị căn cứ danh mục vị trí việc làm viên chức quản lý, vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ để rà soát, lựa chọn vị trí việc làm sử dụng tại đơn vị và bậc nghề nghiệp tương ứng.

Các đơn vị đồng thời xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo mẫu, cụ thể hóa phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, hoạt động nghề nghiệp và hướng dẫn về chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh, điều kiện hành nghề của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực nếu có.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch đặt ra giới hạn rõ ràng trong việc xác định vị trí việc làm. Theo đó, không làm phát sinh vị trí việc làm ngoài danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành; không thay đổi tên gọi, không chia, tách hoặc gộp vị trí việc làm trong danh mục.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định danh mục vị trí việc làm viên chức thuộc ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy định chuyên ngành. Các cơ quan, đơn vị không tự xác định, sử dụng vị trí việc làm ngoài danh mục khung khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với vị trí việc làm quản lý, một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu, việc phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm.

Quy định cụ thể tỷ lệ viên chức theo bậc nghề nghiệp

Bên cạnh việc xác định đúng vị trí, kế hoạch của Hà Nội cũng quy định cụ thể việc bố trí viên chức theo bậc nghề nghiệp, nhằm bảo đảm cơ cấu nhân sự phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 70%, kế hoạch quy định cụ thể tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp.

TP Hà Nội dự kién hoàn thành bố trí viên chức trước ngày 30/6/2027.

Trường hợp vị trí việc làm có bậc sử dụng cao nhất là bậc 5, tỷ lệ viên chức ở bậc 5 không vượt quá 30% tổng số biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao cho vị trí đó; tỷ lệ ở bậc 4 không vượt quá 40%; tỷ lệ ở các bậc còn lại do đơn vị xác định.

Trường hợp bậc sử dụng cao nhất là bậc 4, tỷ lệ viên chức ở bậc 4 không vượt quá 40% tổng số biên chế được giao cho vị trí; tỷ lệ ở các bậc thấp hơn do đơn vị xác định. Trường hợp vị trí việc làm chỉ xác định sử dụng 2 bậc nghề nghiệp, tỷ lệ ở bậc cao hơn không vượt quá 50%. Tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp bao gồm cả viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên từ 70% trở lên theo Nghị quyết số 54/2026/NQ-HĐND; đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các trường hợp khác theo pháp luật chuyên ngành, thủ trưởng đơn vị được quyết định tỷ lệ viên chức bố trí theo bậc nghề nghiệp khác với tỷ lệ nêu trên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu hoạt động và khả năng tài chính của đơn vị.

Cách quy định này tạo dư địa để các đơn vị chủ động bố trí nhân lực theo đặc thù hoạt động, nhưng vẫn đặt trong khuôn khổ chung về danh mục vị trí việc làm và thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình xác định vị trí việc làm, các đơn vị phải đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc thực tế với danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP và danh mục theo pháp luật chuyên ngành.

Những nhiệm vụ, yêu cầu công việc phát sinh chưa có vị trí việc làm tương ứng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công hoặc yêu cầu phát triển ngành, lĩnh vực của thành phố, sẽ được tổng hợp để xem xét, đề xuất.

Tuy nhiên, thành phố không khuyến khích việc phát sinh vị trí mới một cách cơ học. Kế hoạch nêu rõ, không đề xuất bổ sung vị trí việc làm mới nếu nhiệm vụ, yêu cầu công việc có thể bố trí vào vị trí việc làm hiện có và được cụ thể hóa trong bản mô tả công việc, khung năng lực hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định.

Như vậy, tính linh hoạt trong xác định vị trí việc làm được đặt trên cơ sở yêu cầu thực tế của từng đơn vị, nhưng phải nằm trong danh mục, tiêu chuẩn và thẩm quyền được quy định. Những trường hợp thực sự phát sinh, chưa thể bố trí vào các vị trí hiện có mới được tổng hợp để xem xét bổ sung.

Sau khi vị trí việc làm được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, chuyển tiếp và bố trí viên chức vào bậc nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm. Toàn bộ việc bố trí viên chức phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Với cách triển khai này, Hà Nội vừa tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp công lập xác định vị trí việc làm sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, vừa kiểm soát chặt việc phát sinh vị trí mới, bảo đảm thống nhất trong quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức.

Hoàn thành bố trí viên chức trước ngày 30/6/2027

Theo tiến độ, trong quý III và quý IV/2026, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, dự kiến tỷ lệ bố trí viên chức theo bậc nghề nghiệp; đồng thời rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ, yêu cầu công việc phát sinh chưa có vị trí việc làm tương ứng.

Các đơn vị hoàn thiện dự thảo và chuẩn bị hồ sơ đề nghị phê duyệt vị trí việc làm trong quý III và quý IV/2026. Trong quý I/2027, Sở Nội vụ và các cơ quan được phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm theo quy định.

Sau khi tổng hợp các vị trí việc làm đặc thù, Sở Nội vụ hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định đối với các trường hợp đủ điều kiện đề xuất bổ sung vị trí việc làm viên chức mới theo Điều 10 Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐND.