Xác định VĐV đầu tiên của Việt Nam giành 2 huy chương tại Asian Para Games 2026

Ở chung kết ném đĩa nữ hạng F54 vào sáng 22.10, Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, giành HCĐ. Cô có cùng thành tích với Elnaz Darabian (Iran) nhưng được xếp trên đối thủ theo kết quả phân hạng của Ban tổ chức.

HCV thuộc về Suvarna Raj (Ấn Độ) với thành tích 15,66m, còn Shahla Hadidi (Iran) giành HCB với 15,45m.

Ngọc Thuý giành tấm HCĐ thứ hai tại Đại hội. Ảnh: Thái Dương

Trước đó, ngày 19.10, Ngọc Thúy đã giành HCĐ nội dung ném lao nữ nhóm hạng thương tật F52/F53/F54 với thành tích 12,16m, tương đương 469 điểm Raza. Như vậy, nữ tuyển thủ Việt Nam khép lại các nội dung thi đấu với 2 tấm HCĐ đáng ghi nhận.

Ngọc Thúy là gương mặt giàu thành tích của điền kinh người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Para Games 12 năm 2023 ở Campuchia, cô giành HCV ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,43m.

Đến tháng 6.2025, cô tiếp tục đoạt HCĐ nội dung này tại Giải điền kinh người khuyết tật thế giới WPA Grand Prix ở Tunisia với thành tích 14,58m.

Đặc biệt, tại ASEAN Para Games 13 ở Thái Lan đầu năm 2026, Ngọc Thúy giành HCV ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 15,30m, phá kỷ lục Đại hội. Cô còn đoạt HCB nội dung đẩy tạ nữ cùng hạng thương tật.

Hai tấm HCĐ tại Asian Para Games 2026 tiếp tục khẳng định sự ổn định và bản lĩnh của Ngọc Thúy trên đấu trường quốc tế.

Thành tích này góp phần nâng tổng số huy chương của đoàn Việt Nam tại đại hội lên 5, gồm 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.