Xác định trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa CHDCND Triều Tiên và Nhật Bản.

Ở trận đấu sớm tại Shizuoka Stadium Ecopa, CHDCND Triều Tiên tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Trung Quốc. Kết quả đưa đội bóng Đông Á lần thứ 7 góp mặt trong trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Á vận hội.

CHDCND Triều Tiên nhập cuộc chủ động, tận dụng nền tảng thể lực và tốc độ để liên tục gây sức ép. Ngay phút thứ 3, Myong Yu-jong đã khiến khung thành Trung Quốc chao đảo với pha dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc.

Trước sức ép lớn từ đối thủ, Trung Quốc lựa chọn đội hình thấp và ưu tiên sự an toàn trong hiệp một. Tuy nhiên, thế trận phòng ngự của họ chỉ được duy trì đến đầu hiệp hai.

Phút 53, từ quả đá phạt bên cánh trái của CHDCND Triều Tiên, Yao Wei đánh đầu phá bóng nhưng vô tình đưa bóng về phía khung thành nhà. Thủ môn Xiao Zitong không thể cứu thua, giúp Triều Tiên khai thông thế bế tắc.

Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình sau bàn thua nhưng không tạo được khác biệt. Đến phút 78, hàng thủ đội bóng áo đỏ tiếp tục xử lý thiếu dứt khoát sau một quả phạt góc. Myong Yu-jong tận dụng cơ hội, tung cú đá nhanh trong vòng cấm để ấn định chiến thắng 2-0.

Tấm vé còn lại thuộc về chủ nhà Nhật Bản sau màn so tài với Hàn Quốc. Hai đội bất phân thắng bại trong 45 phút đầu, dù Nhật Bản tạo ra nhiều cơ hội hơn và đưa bóng trúng cột dọc ở phút 44.

Bước ngoặt xuất hiện sau giờ nghỉ. Phút 54, Ueno đưa bóng vào phía sau hàng phòng ngự Hàn Quốc để Kamiya băng xuống đánh đầu vượt qua thủ môn Kim Min Jung mở tỷ số.

Chín phút sau, chính Kamiya tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Kim Min Ji, cướp bóng ở trung lộ rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt. Hàn Quốc nỗ lực đáp trả nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chủ nhà.

Với kết quả này, Nhật Bản lần thứ 8 tiến vào chung kết bóng đá nữ ASIAD, đồng thời đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trận tranh huy chương vàng vào ngày 2/10 sẽ là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Triều Tiên và Nhật Bản, hai thế lực hàng đầu của bóng đá nữ châu Á.