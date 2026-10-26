Xác định thứ hạng chung cuộc tại Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Chỉ xếp thứ tư sau vòng bảng, Binh chủng Thông tin - BĐ19 đã cho thấy bản lĩnh ở giai đoạn quyết định. Đội bóng này lần lượt đánh bại HCĐG Lào Cai 3-0 tại bán kết và vượt qua Hà Nội 3-1 trong trận chung kết để giành ngôi vô địch. Đây là thành quả xứng đáng cho màn bứt phá đúng thời điểm của các cô gái áo lính.

Binh chủng Thông tin - BĐ19 có lần thứ 13 vô địch giải

Hà Nội Tasco Auto giành vị trí á quân trong lần tham dự giải với nhiều kỳ vọng. Được đầu tư mạnh mẽ, đội bóng thủ đô nhanh chóng chứng minh năng lực cạnh tranh, dù vẫn thiếu một chút kinh nghiệm để chinh phục danh hiệu cao nhất. Tấm HCB là nền tảng để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện lực lượng trong những mùa giải tới.

VTV Bình Điền Long An đứng thứ ba sau chiến thắng trước HCĐG Lào Cai ở trận tranh HCĐ. Dù gặp khó khăn về lực lượng, với một số cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, đội đương kim vô địch vẫn nỗ lực giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Ngược lại, HCĐG Lào Cai gây thất vọng khi từ vị trí dẫn đầu vòng bảng rơi xuống hạng tư. Đội bóng này thua liên tiếp hai trận với cùng tỉ số 0-3 trước Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An.

Ban tổ chức trao các giải thưởng cá nhân

Ở các vị trí tiếp theo, XMLS Thanh Hóa xếp thứ năm, LPBank Ninh Bình đứng thứ sáu và Vietinbank cán đích thứ bảy. Geleximco Hưng Yên xếp cuối bảng, chỉ có một chiến thắng trong cả giải, qua đó phải nhận suất xuống hạng.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, 3 danh hiệu cá nhân được xác định khi Temi Thomas-Ailara của Binh chủng Thông tin - BĐ19 được trao giải VĐV tấn công xuất sắc, Đoàn Thị Lâm Oanh của Binh chủng Thông tin - BĐ19 nhận giải chuyền hai xuất sắc, còn libero Nguyễn Khánh Đang của Hà Nội Tasco Auto được vinh danh ở hạng mục phòng thủ xuất sắc.

Thứ hạng và các danh hiệu tại giải:

Vô địch: Binh chủng Thông Tin - BĐ19

Á quân: Hà Nội Tasco Auto

Hạng 3: VTV Bình Điền Long An

Hạng 4: HCĐG Lào Cai

Hạng 5: XMLS Thanh Hóa

Hạng 6: LPBank Ninh Bình

Hạng 7: Vietinbank

Hạng 8: Geleximco Hưng Yên

VĐV tấn công xuất sắc: Temi Thomas-Ailara (Binh chủng Thông tin - BĐ19)

VĐV chuyền hai xuất sắc: Đoàn Thị Lâm Oanh (Binh chủng Thông tin - BĐ19)

VĐV libero xuất sắc: Nguyễn Khánh Đang của (Hà Nội Tasco Auto)