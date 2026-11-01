Xác định thời gian thay đổi trước và sau khi tác động của các yếu tố khác khi rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Theo Dangcongsan.vn, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn việc xác định thời gian thay đổi trước và sau khi tác động của các yếu tố chuyển đổi số, cơ chế tự chủ, thuê dịch vụ, xã hội hóa đối với công việc, công đoạn khi rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trả lời như sau:

Ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó, cần xác định riêng công việc, công đoạn trước và sau khi có thay đổi về phương thức thực hiện; so sánh số lượng sản phẩm, quy trình, thời gian thực hiện và yêu cầu nhân lực trên cơ sở dữ liệu thực tế có thể kiểm chứng.

Đề nghị thực hiện theo 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Việc này các cơ quan, đơn vị phải có điều tra, thống kế thực tế nội dung công việc đó trước khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển tự chủ, thê dịch vụ công, xã hội hoá thì cơ quan đơn vị làm xong một công việc đó (ra sản phẩm hoàn chỉnh) là mất bao nhiêu giờ/phút;

Bước 2: Điều tra, thống kê thực tế sau khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển tự chủ, thê dịch vụ công, xã hội hoá thì cơ quan đơn vị làm xong công việc đó (ra sản phẩm hoàn chỉnh) là mất bao nhiêu giờ/phút.

Bước 3: Lấy số thời gian tính ở Bước 1 trừ đi thời gian tính ở Bước 2 thì ra thời gian tác động của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển tự chủ, thê dịch vụ công, xã hội hoá đối với một công việc đó (ra sản phẩm hoàn chỉnh)./.