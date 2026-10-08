Xác định thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên

Năm thứ nhất đại học, sinh viên Phú Hà có nộp giấy xác nhận đang học cho cơ quan quân sự địa phương. Giấy xác nhận thời điểm đó ghi thời gian dự kiến hoàn thành chương trình học là năm 2026.

Từ những năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục cấp giấy xác nhận đang học và thời gian dự kiến hoàn thành chương trình được ghi là năm 2027.

Hằng năm, sinh viên Hà đều nộp giấy xác nhận đang học theo yêu cầu của cơ quan quân sự địa phương và không thấy phản hồi ý kiến gì. Hiện tại sinh viên Hà vẫn chưa tốt nghiệp.

Gần đây, khi làm việc với cơ quan quân sự địa phương, sinh viên được thông báo, trường hợp của sinh viên chỉ tính theo giấy xác nhận đầu tiên, tức là đến năm 2026, còn các giấy xác nhận những năm sau có thời gian đến năm 2027 được cho là do nhà trường tự nâng thời hạn và không chấp nhận, vẫn yêu cầu đi khám sơ tuyển sức khỏe.

Sinh viên Hà hỏi, trong trường hợp sinh viên hằng năm đều nộp giấy xác nhận đang học, nhưng thời gian dự kiến hoàn thành chương trình trên giấy xác nhận những năm sau thay đổi so với giấy đầu tiên, thì thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được xác định theo giấy xác nhận đầu tiên hay căn cứ vào thời gian đào tạo chính thức và tình trạng học tập hiện tại do nhà trường xác nhận?

Việc cơ quan quân sự chỉ căn cứ vào giấy xác nhận đầu tiên năm 2026 để xác định thời gian tạm hoãn, trong khi các năm sau nhà trường vẫn xác nhận sinh viên Hà đang học và dự kiến hoàn thành năm 2027, có phù hợp với quy định hiện hành hay không?

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các giấy xác nhận, sinh viên cần xin loại giấy tờ hoặc xác nhận nào từ nhà trường để làm căn cứ xác định chính xác thời gian đào tạo và thời gian tạm hoãn?

Vấn đề này, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể:

"Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo".

Các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, gồm: Theo học các loại hình đào tạo ngoài quy định; đang học nhưng bị buộc thôi học; tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; hết thời hạn học tập tại trường của một khóa học; chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn; nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn.

Trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài, để được xem xét tạm hoãn, công dân Phú Hà cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.

Theo baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/xac-dinh-thoi-gian-tam-hoan-goi-nhap-ngu-doi-voi-sinh-vien-102261008075934987.htm