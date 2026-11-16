Xác định thời điểm và quy trình 6 bước lập hóa đơn điện tử cho giao dịch trực tuyến

Xác định thời điểm và các bước khởi tạo hóa đơn ban đầu

Hoạt động bán hàng trực tuyến bắt đầu tính toán quy trình hóa đơn ngay khi phát sinh giao dịch. Quá trình này diễn ra khi người mua tiến hành đặt hàng hoặc thực hiện hoạt động mua bán trên website sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Ngay sau khâu phát sinh giao dịch, người bán bắt buộc phải xác định đúng thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ để lập hóa đơn điện tử.

Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý thời điểm lập hóa đơn hoàn toàn không phụ thuộc vào việc người bán đã thu được tiền hay chưa. Nguyên tắc cốt lõi là phải căn cứ chính xác vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc hoàn thành dịch vụ theo quy định pháp luật. Sau khi xác định đúng mốc thời gian, người bán tiến hành lập hóa đơn điện tử với đầy đủ các trường thông tin bắt buộc. Các dữ liệu này bao gồm thông tin chi tiết về người bán người mua hàng hóa và giá trị giao dịch thực tế.

Hoàn thiện quy trình gửi dữ liệu và lưu trữ chứng từ hợp lệ

Khi hóa đơn điện tử đã được khởi tạo hoàn chỉnh, người bán có trách nhiệm gửi hoặc cung cấp chứng từ này cho người mua. Khâu này bảo đảm khách hàng có thể tiếp nhận trực tiếp hoặc dễ dàng tra cứu hóa đơn theo đúng quy định. Tiếp đó, hệ thống dữ liệu hóa đơn phải được chuyển đến cơ quan thuế theo đúng phương thức và thời hạn luật định. Toàn bộ quy trình này đang được hệ thống 34 Thuế tỉnh thành phố trên cả nước giám sát chặt chẽ để bảo đảm tính minh bạch và chống thất thu ngân sách trên không gian mạng.

Bước cuối cùng trong chu trình là khâu lưu trữ và xử lý hóa đơn sau giao dịch. Người kinh doanh phải tổ chức lưu trữ chứng từ an toàn, thường xuyên đối chiếu dữ liệu để có phương án xử lý đúng quy định khi phát sinh các tình huống hủy điều chỉnh hoặc trả lại hàng. Đáng chú ý, pháp luật nghiêm cấm hành vi gộp nhiều giao dịch để lập chung một hóa đơn, ngoại trừ những trường hợp đặc thù được cơ quan chức năng cho phép. Việc tuân thủ đầy đủ 6 bước này giúp doanh nghiệp duy trì lịch sử tuân thủ tốt và tạo lập môi trường kinh doanh số cạnh tranh công bằng.