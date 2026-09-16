Xác định thời điểm Messi ra sân lần cuối với đội tuyển Argentina

Chưa đầy 1 tháng sau khi tuyên bố chia tay, Messi lại được triệu tập lên tuyển quốc gia. Nhưng lần trở lại này không nhằm mở thêm một hành trình mới, mà để siêu sao 39 tuổi nói lời tạm biệt trên chính quê hương Argentina.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) xác nhận Messi sẽ chỉ góp mặt trong trận giao hữu với Benin trên sân Monumental, Buenos Aires. Hai trận trước đó gặp Bolivia ngày 30/9 và Burkina Faso ngày 3/10 sẽ không có tên anh.

Quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa Chủ tịch AFA Claudio Tapia và HLV Lionel Scaloni. Theo ông Tapia, Argentina muốn dành cho thủ quân huyền thoại một màn chia tay xứng đáng trước những khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hơn 2 thập kỷ.

"Anh ấy sẽ có màn chia tay xứng đáng ngay tại quê nhà Argentina", Chủ tịch AFA nói: “Toàn bộ những cầu thủ từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 tại Qatar và gia đình cũng được mời trở lại để chứng kiến thời khắc đặc biệt này”.

Ông Tapia gọi sự kiện này là "Vũ điệu Tango cuối cùng" của Messi. Cách gọi ấy càng khiến ngày chia tay mang màu sắc đặc biệt. Bởi nếu ra sân trước Benin, tiền đạo sinh năm 1987 sẽ có trận thứ 208 cho Argentina, tiếp tục nới rộng kỷ lục khoác áo đội tuyển mà anh đang nắm giữ.

Messi chia tay tuyển Argentina sau hơn hai thập kỷ gắn bó. Ảnh: AP.

Messi hiện cũng là chân sút số 1 lịch sử bóng đá Argentina với 125 bàn. Trận đấu cuối cùng vì thế vẫn mở ra cơ hội để chủ nhân 8 Quả bóng Vàng khép lại sự nghiệp quốc tế bằng một cột mốc mới.

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2005, khi Messi còn là chàng trai 18 tuổi. Từ một tài năng trẻ chịu nhiều sức ép, anh dần trở thành thủ quân và biểu tượng của thế hệ đưa Argentina trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022, danh hiệu giúp Messi hoàn tất bộ sưu tập còn dang dở trong màu áo đội tuyển. Sau World Cup 2026, tiền đạo Inter Miami quyết định dừng lại và chính thức thông báo chia tay Argentina hôm 31/8.

AFA vì thế không muốn câu chuyện kết thúc chỉ bằng một thông báo. Họ lựa chọn sân Monumental, nơi gắn với nhiều khoảnh khắc của đội tuyển, để Messi có cơ hội bước ra sân thêm một lần trước người hâm mộ quê nhà.

Trước ngày hội quân, Messi còn 3 trận trong màu áo Inter Miami, lần lượt gặp Cruz Azul tại Siêu Cúp Bắc Mỹ, San Diego ở MLS rồi làm khách trước Columbus Crew.

Sau đó cựu huyền thoại Barcelona sẽ là chuyến trở về Buenos Aires cho lần cuối cùng khoác áo tuyển Argentina.